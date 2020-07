Vidal jugará contra el Bayern Munich en cuartos de Champions League

Esta jornada se sortearon los cuartos de final de la Champions League, la que, de manera inédita por la pandemia de coronavirus, se disputará en lo que resta, con sede en Lisboa, Portugal, en duelos únicos, entre el 12 y el 23 de agosto.

El sorteo realizado esta jornada, dejó como uno de los duelos que más destacó en la ronda de cuartos, el de Barcelona con Bayern Munich, que pondrá al chileno Arturo Vidal, hoy en el club español, a jugar contra su ex elenco.

El resto de los partidos serán Manchester City vs. Juventus; Real Madrid vs. Lyon, Leipzig vs. Atlético Madrid, Napoli vs. Chelsea y Atalanta vs. paris Saint Germain.