Carabineros notificó que Rodrigo Holgado se saltó el arresto domiciliario

Carabineros notificó que el delantero de Audax Italiano Rodrigo Holgado, quien el pasado 28 de abril protagonizó en estado de ebriedad un accidente con resultado de muerte en la comuna de La Cisterna, se saltó en dos ocasiones el arresto domiciliario.

A mediados de junio la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió revocarle la prisión preventiva al jugador, pasando a arresto domiciliario mientras dura la investigación del caso.

Sin embargo, la 38° Comisaría de Carabineros notificó al undécimo Juzgado de Garantía de Santiago el incumplimiento del arresto domiciliario en dos ocasiones, cuando fue fiscalizado y no hubo respuesta en su casa de Puente Alto.

El documento dado a conocer por La Tercera señala que "el día 26 de junio se entrevistó personalmente al imputado, no obstante los días 30 de junio y 1 de julio, el imputado no fue habido en su domicilio, no atendiendo los moradores el llamado de Carabineros”.

Ante esto, el abogado de Holgado, Nelson Salas, aseguró que su defendido “estaba entrenando en su casa a través de la aplicación Zoom, junto al cuerpo técnico de Audax, al momento de realizarse la fiscalización, y su familia no advirtió el llamado por un problema en el timbre”.

"Para evitar cualquier malentendido, a futuro se está coordinando la instalación de cámaras junto a la implementación de un nuevo sistema de timbre en la propiedad", agregó Salas.

El Incumplimiento de Holgado figura en el sistema del Poder Judicial y la Fiscalía ya está al tanto de la situación, así como también de las justificaciones hechas por la defensa.

Debido al accidente que terminó con la muerte de un motociclista de 60 años, el ariete audino arriesga una condena de tres años y un día a cinco años.