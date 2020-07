Vicente del Bosque: "Chile fue uno de los rivales más incómodos para enfrentar"

Al cumplirse este sábado 10 años del histórico título de la selección española en el Mundial 2010, Vicente del Bosque recordó como guío al combinado a la gloria en Sudáfrica y tuvo palabras para el enfrentamiento con Chile que cerraba la fase de grupos en Pretoria.

En ese duelo, España sufrió una dura resistencia del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa. Finalmente, los hispanos se quedarían con la victoria por 2-1 con anotaciones de David Villa y Andrés Iniesta.

Ante este cruce, Del Bosque apuntó al diario Marca que la ‘Roja’ fue uno los rivales más duros que le tocó enfrentar. “Chile y Paraguay, los dos equipos estilo Bielsa. De lejos, los más incómodos”, dijo.

“Con los chilenos nos pasó un suceso increíble, que no había vivido. En los últimos minutos se pararon, porque nos valía a los dos (para clasificar). Fueron cinco o siete minutos, no más, pero se me hicieron eternos”, expresó.

“Todos sabían que valía el 2-1, menos Javi Martínez que estaba desbocado y se iba para arriba. Le decían tranquilo Javi, que nos vale”, añadió.

Cuatro años después y con Del Bosque nuevamente en el banco la historia sería diferente. Por la fase de grupos del Mundial Brasil 2014, Chile se impuso a España por 2-0 y de paso eliminó a los europeos de la cita.

Respecto del título conseguido en Sudáfrica, Del Bosque dijo que “es un hecho histórico que sobrepasó la dimensión del fútbol. El país salió reforzado. Nos pusimos parejos a los que nos rodean (…) Tuvimos la pizca de suerte que tantas veces nos faltó”.