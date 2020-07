Preparador físico de Arturo Vidal: "Tiene ADN Barça para dar y regalar"

El preparador físico personal de volante Arturo Vidal, Juan Ramírez, reveló detalles del trabajo que realizó junto al ‘King’ durante la detención por el coronavirus, labor que está teniendo sus frutos en la reanudación de la actividad futbolística.

El formado en Colo Colo se ha convertido en una de las grandes figuras del FC Barcelona en la reanudación, con goles y con su entrega característica en donde el aspecto físico ha sido fundamental.

"Arturo ha trabajado desde la formación con muchos preparadores. En el Leverkusen y Juventus terminó de desarrollar su potencial físico. De pequeño, no destacaba principalmente por un aspecto físico, pero sí por su espíritu competitivo, su lucha, no darse por vencido. Aquí el principal gestor de su capacidad es Arturo, su etapa formativa, su preocupación, su desarrollo y su espíritu deportivo", expresó Ramírez en diálogo con La Tercera.

"Lo que trabajamos es un aporte más, no tiene relación si ellos entrenan más o menos. El trabajo de Arturo se enfoca en un presente y también en un futuro, para que pueda sostener su carrera por más tiempo y prolongar sus esfuerzos no solo para hoy, sino para el futuro. No es el único futbolista que trabaja con entrenador personal, hay quienes tienen fisioterapeuta y hasta psicólogos. Arturo considera que en su recuperación y entrenamiento es necesario un entrenador personal", agregó.

En cuanto al trabajo en pleno confinamiento, el PF relató que "el principal gestor fue el mismo Arturo. Luego el club y mi participación desde el aspecto profesional. Teníamos una rutina que iba de dos a tres sesiones diarias. En 52 días de confinamiento, Arturo hizo más de 63 entrenamientos. Entrenaba de lunes a sábado y las sesiones iban de 45 minutos a una hora. De manera disciplinada, empezaba a entrenar a las 8.00 y terminábamos a las 9.30 o 10.00. Luego descansaba en su cámara hiperbárica, almorzaba, descansaba, hacía cosas con sus amigos en casa, y volvíamos a entrenar a las seis de la tarde. Cuando hacíamos tres sesiones eran a las 8.00, 16.00 y 20.00 horas. Así durante cincuenta y algo días. Se desarrolló un trabajo de la mano con el club”.

Para terminar, Ramírez destacó la carrera de Vidal y minimizó las críticas sobre que no tiene el ADN Barça. ”Arturo se ha desarrollado en tres de las ligas más competitivas de Europa y en todas ha destacado. Puede golpear con sus dos piernas, tiene remate, cabezazo, recuperación, buena entrega de balón, una técnica espectacular. Uno afina su mirada en el aspecto físico, pero tampoco puede desconocer las cualidades técnicas que tiene. Tiene ADN Barça para dar, regalar y compartir por mucho tiempo más", sentenció.