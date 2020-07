Sebastián Moreno: "La primera semana de agosto sería lo ideal volver a jugar"

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, valoró este lunes el anuncio gubernamental de aprobar un permiso especial para los deportistas de alto rendimiento y los futbolistas de Primera A y Primera B para el retorno a partir de este jueves 16 de julio a los entrenamientos.

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, comunicó en la presente jornada sobre la autorización de un permiso único colectivo, el cual regirá desde el miércoles 15 de julio a las 22:00 horas. De esta manera, el Gobierno autoriza los entrenamientos en el fútbol, lo que abre la puerta a un pronto retorno de la actividad, suspendida desde marzo pasado. La idea de la ANFP es reanudar las competiciones a mediados de agosto.

Frente a esto, Moreno declaró en diálogo con el portal Redgol que "se venía trabajando hace mucho tiempo, tuvimos reuniones el fin de semana y lo importante es que hemos recibido una muy buena noticia”.

"La ministra del Deporte Cecilia Pérez anunció que habrá permiso para que los equipos en zonas de cuarentena puedan volver a entrenar. Es el primer paso para el regreso del fútbol profesional y lo esperábamos con ansias", agregó.

Por otro lado, el dirigente que dejará el 30 de julio su cargo señaló que "un tercio de los equipos, en zonas sin cuarentena, está entrenando en base al mismo protocolo y no han tenido problemas. Todos estaban ansiosos, porque al final del día lo más importante es el fútbol y volver a la actividad".

A la hora de definir una fecha para el retorno de la actividad, la ANFP espera volver a las competencias durante la primera semana de agosto. "Para hablar de fechas hay que ser reponsable. El Consejo de Presidentes aprobó un mínimo de tres a cuatro semanas de entrenamientos, lo que parece saludable si se requiere el cuidado de la salud de los deportistas", apuntó.

"Ellos ejercen su profesión con despliegue físico y deben tener los estándares de salud más altos, no solo por la pandemia, sino que por la vuelta del fútbol y la intención de prevenir lesiones. Estamos hablando de un periodo corto, no me atrevo a dar una fecha, pero la primera semana de agosto sería lo ideal”, añadió.

Respecto al fixture del Campeonato Nacional, tras cuatro meses sin actividad, Moreno dijo que "seguirá como estaba. Si el clásico (Universidad de Chile-Colo Colo) está encima, está encima. En esta primera etapa lo importante es el retorno seguro y gradual, Por supuesto que los partidos serán sin público y en línea con la autoridad sanitaria, vamos a ir permitiendo el retorno”.

Por último, en cuanto a la vuelta del trabajo de la ‘Roja’, teniendo en consideración que en octubre debutará en las Clasificatorias al Mundial 2022, el máximo dirigente indicó que "la fecha de septiembre no se va a utilizar como inicio de las eliminatorias, pero continúa siendo Fecha FIFA. Por eso, se puede entrenar o realizar un partido amistoso a puertas cerradas. Lo importante es que la selección vuelva a entrenar, no solo la Adulta masculina, sino que también la femenina y las juveniles".