Pep Guardiola recordó cuando quería a Alexis y no pudo ficharlo

Alexis Sánchez estuvo muy cerca de fichar por el Manchester City entre el 2017 y el 2018. Sin embargo, terminó firmando por el United y Pep Guardiola recordó ese momento. "Tenemos mucho dinero y queremos reforzarnos, pero queríamos a Alexis Sánchez y no pudimos permitírnoslo. Queríamos a Harry Maguire y no pudimos ficharlo. No pudimos pagar lo que pagó Manchester United. Sí, tenemos dinero, pero los demás también tienen", explicó.

Luego sostuvo que para tener logros importantes se necesitan jugadores capacitados. "Soy humilde para reconocer que sin mis jugadores no soy nada. Soy un buen entrenador, pero no gano títulos si no tengo buenos jugadores y los buenos jugadores son caros", reflexionó Pep.

Por lo mismo, reconoció que "en la última década hemos construido un club para competir en la élite y para eso hace falta invertir. Podemos gastar lo que quieran nuestros propietarios, siempre siguiendo las reglas del Fair Play financiero, y así ha sido".