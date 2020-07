Fuenzalida dijo que la UC es la institución más destacada, que Colo Colo el más popular y que la U tiene la mejor hinchada

José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, reiteró que para él Colo Colo es el equipo más grande del país, debido a sus logros deportivos y popularidad.

En conversación con DirecTV, Fuenzalida afirmó que “yo siempre lo he dicho, tengo mi visión del fútbol, y si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo está entre los equipos más grandes y más populares del país”.

“Eso no lo digo yo, lo dice la historia, lo dicen los títulos”, añadió el jugador, destacando también que “yo creo que Católica es lejos la mejor institución, de eso no hay duda” y que “la U para mí tiene tiene una de las barras más grandes del país”.

“Por ahí son cosas que uno opina y que te generan ciertas controversias, pero a veces la gente tampoco lee la frase completa, se queda con el título”, sostuvo el “chapa”.

El capitán “cruzado” sentenció que “entiendo que cada uno tiene su visión y trato de no involucrarme, porque se genera cierta polémica. A veces uno dice 'más fácil me quedo callado', pero al final yo tengo mi opinión y no la voy a cambiar por lo que la gente quiera opinar o no le guste”.