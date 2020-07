Nicolás Castillo reaccionó con dureza ante dichos de José Pedro Fuenzalida

El delantero nacional Nicolás Castillo, de los registros del América de México, salió sorpresivamente al paso de los dichos de José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, quien señaló que "Colo Colo es el equipo más grande y popular de Chile, mientras la U tiene la mejor barra".

El ‘Nico’ es formado en la tienda cruzada y no le gustó para nada las declaraciones del ‘Chapa’, haciéndolo público en un mensaje publicado en las historias de Instagram.

"El capitán tiene que tener la convicción de que defiende a los colores más importantes (…) No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente nada que esté por sobre la camiseta que representas. Por respeto al club y a su gente", escribió.

"Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos", sentenció.

Castillo ha ganado dos títulos nacionales, una Copa Chile y una Supercopa nacional con el elenco de la franja.