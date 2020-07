Pelusso: "Se habla de Leeds como si hubiera ganado el campeonato del mundo"

El ascenso y el título que consiguió Marcelo Bielsa al mando del Leeds no han pasado inadvertidos. Distintos actores del fútbol se han referido al triunfo del rosarino. Ahora fue el turno del uruguayo Gerardo Pelusso, quien reconoció no conocer al DT argentino, pero “lo único que veo es todo lo que genera. Hace días se habla de Leeds como si hubiera ganado el campeonato del mundo. Me llama la atención eso”, manifestó el uruguayo en Radio Rivadavia.

Luego, comparó al ex DT de la Roja con su colega del Real Madrid. “Bielsa hacía 16 años que no ganaba un título, mientras que Zidane gana campeonatos cada seis meses”, dijo.

Finalmente, insistió con bajarle el perfil a estos logros de Bielsa. “Se habla de Leeds como si fuera campeón mundial y sólo ascendió”, remató.