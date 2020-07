Héctor Tapia confesó que desearía dirigir a la Selección Chilena

El entrenador nacional Héctor Tapia, de 42 años y campeón con Colo Colo en 2014, reconoció que una de sus grandes metas como técnico es poder dirigir al seleccionado chileno.

‘Tito’ comenzó su carrera como estratega el año 2013 en el cuadro albo, donde ha estado en dos períodos en el banco. Además ha dirigido a Everton de Viña del Mar y Real Garcilaso de Perú.

En una conversación con el canal de Youtube ‘Grítalo América’, Tapia se ilusiona con calzarse el buzo de la ‘Roja’. "Obviamente, es una meta, a lo que aspiro y que sin duda me gustaría hacer", expresó.

"Creo que no hay nada más bonito y que te llena de orgullo que el defender la camiseta de tu país y a mí me tocó hacerlo en todos los niveles en la Selección como jugador y me gustaría claramente como técnico poder hacerlo", agregó.

Consultado por su último paso por el banco del ‘Cacique’, el año 2018, señaló que “creo que quedaron batallas sin pelear, quedaron logros sin conseguir, a mí me gustaría y creo que estuvimos ahí. En la segunda etapa, nos tocó asumir un equipo que ya venía formado, el plantel que teníamos era riquísimo con jugadores talentosos”.

En la actualidad, el otrora delantero se encuentra sin club y a la espera de una oferta para continuar su carrera de entrenador.