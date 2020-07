Andy McVeigh, el profesor y artista callejero que renovó las calles de Leeds inspirado en Marcelo Bielsa

08:27 Las cajas eléctricas en Elland Road y otros barrios están teñidas de los colores del equipo. Sitúa al argentino como "una leyenda en la historia del club" y ante demanda popular vende su pintura "In Bielsa we trust" para que la gente pueda tener al DT en su pared.

Desconocido para el hincha futbolero en Chile, pero reconocido en Inglaterra -y especialmente en Leeds- Andy McVeigh se ha alzado como uno de los hinchas más populares del Leeds United. El inglés, profesor de educación básica y artista callejero, ha difundido su arte en los últimos dos años inspirado por el trabajo de Marcelo Bielsa a cargo del club.

Sus pinturas, ubicadas principalmente en cajas eléctricas del barrio de Elland Road y en otros suburbios de la ciudad, han logrado apariciones en medios como el diario "The Guardian" o en el reciente documental de Amazon Prime "Take Us Home", centrado en la primera campaña (2018/19) del rosarino al mando del equipo, donde no lograron el ascenso.

"Cuando comencé, solo quería que Leeds United fuera un poco más visible en la ciudad y darle a los fanáticos, y especialmente a los niños, algo para alegrar su recorrido hacia el estadio. Leeds es la tercera ciudad más grande de Inglaterra, y somos una ciudad de un solo club, pero sorprendentemente Leeds United no es muy visible", cuenta a hoyxhoy sobre su motivación para comenzar las pinturas, que firma bajo el seudónimo de Burley Bansky.

"Es un chiste, un conocido dijo que yo era una especie de Bansky de basura por mis pinturas. Vivo en el barrio de Burley, así que calzó perfecto", detalla sobre el origen de su nombre artístico.

Cambio cultural

McVeigh es un enamorado de Bielsa y su trabajo. Reconoce que no lo conocía demasiado, más allá de ser alabado por entrenadores como Pep Guardiola y dirigir a Argentina y Chile, pero a los pocos partidos el entusiasmo creció exponencialmente.

"Pasamos de ser un equipo promedio a ser el Barcelona en solo un verano. Fue una transformación increíble, el estado físico del equipo, la naturalidad para pasar el balón y el ritmo de juego (...) Creo que todos sabíamos que aportaría algo más que un cambio en el estilo futbolístico al club, sino también un cambio en la cultura", detalla.

Consumado el título, y con cifras defensivas y ofensivas por sobre el promedio del Championship, el profesor tiene claro cuál es el lugar de reverencia que tendrá el rosarino en la historia de Leeds: "Será recordado por siempre. Realmente creo que no solo nos ha convertido en un mejor club y nos ha devuelto a la Premier League, sino que nos ha hecho a todos mejores personas. Ya tenemos una calle que lleva su nombre en el centro de la ciudad. Será el primero de muchos homenajes. Devolvernos a lo más alto y ganar el Championship significa que será una leyenda en la historia de nuestro club".

Conocer al loco

En septiembre de 2019 algunas de sus pinturas fueron vandalizadas y borradas con pintura negra. La noticia generó polémica en la ciudad. El club lo ayudó para volver a pintarlas y además fue invitado al estadio para que él y su hijo Danny pudieran conocer en persona a Bielsa.

Emocionado, Andy le escribió un mensaje en español dándole las gracias por lo que ha hecho en el club. "Quería que supiera que nos había devuelto la esperanza a los fanáticos que tanto sufrían. En realidad no dijo mucho, me agradeció por mi arte, metió la nota en su bolsillo y dijo 'la guardaré' ¡Me gusta pensar que lo tiene guardado como un momento en su álbum de recuerdos en Leeds!".

En su página web vende algunas de sus recientes creaciones (ver recuadro). El trabajo más popular es "In Bielsa we trust", el que vende en varios formatos. "He vendido alrededor de 20 solo la semana pasada y unas pocas antes. Sin embargo, es bastante grande y requiere mucho tiempo, lo que lo convierte en una de las piezas más caras que hago. Por eso lo acabo de lanzar como una impresión A4. Esperemos que eso signifique que más personas puedan colgar a Bielsa en su pared", dice.

Dios en un marco

El trabajo de McVeigh está en las redes sociales, en Facebook e Instagram es @burleybansky, su cuenta de Twitter es @pantsdanny, y su página web es www.burleybansky.com, donde se puede revisar cada una de las pinturas y cuadros que tiene a la venta. Por ejemplo, su trabajo "In Bielsa we trust" lo puso a la venta también en un formato A4 por 15 libras. "Pon a Dios en un marco", dice la descripción.