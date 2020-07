Matías Dituro: "No siento que tengamos una deuda en la Libertadores"

Matías Dituro, arquero de Universidad Católica, fue claro en señalar que el cuadro cruzado no tiene una deuda en la Copa Libertadores, pese al opaco arranque en la presente edición, y aseguró sentirse 100% en el plano físico tras la operación a su rodilla en abril pasado.

El golero argentino habló de entrada sobre el certamen continental que volverá a la acción en un mes y medio más y en el que la UC no pasa a la fase final desde el 2011. En el arranque de la fase grupal, la escuadra de Ariel Holan sumó derrotas con Inter de Porto Alegre, en Brasil, y ante América de Cali, en Santiago.

“No siento que tengamos una deuda. Si sentimos eso, es con nosotros mismos, poder superarnos en esa competición. Ojalá, podamos entregarle todas las alegrías a la gente que se lo merece y que tanto esfuerzo hace para ir al estadio a apoyarnos”, indicó en rueda de prensa.

Sobre el retorno del prestigioso torneo internacional, a mediados de septiembre, el guardameta de 33 años dijo que “las autoridades y la Conmebol programaron la vuelta de la competición y tenemos que prepararnos para eso. Cuando llegue el momento se verá si están las condiciones dadas, es un buen indicio, ojalá dentro de un mes podamos decir que han bajados (los contagios) en los países de Sudamérica”.

En cuanto a si Gremio e Inter de Porto Alegre, rivales del elenco de la franja en la Copa, presentan una ventaja al ya estar en competencia, en el Campeonato Gaúcho, el ex Deportes Antofagasta y Bolívar señaló que “no sé si ventaja, pero si arrancaron a entrenar antes van a tener más ritmo de partidos. Es lógico, si jugaste más partidos que tu rival antes de la competición, te favorece, pero no sé si genere una ventaja”.

Por otro lado, Dituro se declaró totalmente preparado para regresar a las canchas, luego de someterse en abril pasado a una operación en su rodilla derecha. “Me he sentido muy bien. Contento después de la operación, me he sorprendido para bien ir entrenando en césped. Me he sentido bien de la rodilla, estoy entrenando a la par de mis compañeros desde el primer día. La rehabilitación fue muy buena y me permitió entrenar del día uno con el equipo”, apuntó.

“El ritmo de mis compañeros es muy bueno. Se ha hecho un gran trabajo en casa y permitió que podamos arrancar con trabajos más avanzados. La lucha por el puesto es constante, independientemente de lo que haya pasado en la pandemia. Soy muy competitivo, me esfuerzo para mejorar, ser mejor arquero y brindarle más de mí a mis compañeros”, añadió.

Respecto a la pugna con Toselli por ser el estelar en el andamiaje de Ariel Holan, el oriundo de Bigan señaló que “la pelea con Cristopher es muy linda, muy sana y seguiré haciéndolo de la misma forma. No me siento titular indiscutido, entreno todos los días como si fuesen el último, después el que decide es el técnico”.

Por último, el arquero cruzado comentó sobre la real posibilidad de mayores lesiones, ante el largo período de inactividad en cancha. “Medirse en un partido es muy difícil, imposible. El cuerpo técnico está manejando las cargas para llegar de mejor forma, falta menos, aún no tenemos claridad. Lesiones puede haber en todo ámbito del deporte, esperemos que no sea el caso nuestro”, sentenció.