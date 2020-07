Fernando Zampedri: "Me gustaría seguir en Universidad Católica"

El delantero argentino Fernando Zampedri manifestó su deseo de continuar en Universidad Católica, donde hoy es su goleador, luego de culminar a fines del presente año su préstamo desde Rosario Central.

El ariete de 32 años es en la actualidad y con cinco goles, junto a Joaquín Larrivey (Universidad de Chile), Roberto Gutiérrrez (O’Higgins) y Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), uno de los máximos artilleros del Campeonato Nacional 2020.

Pese a que la dirigencia de Cruzados no hizo uso de la primera opción de compra de Zampedri, el atacante se declaró cómodo en el elenco de la franja y espera seguir en la precordillera el año 2021.

“Sí, obviamente (me gustaría seguir). Ojalá llegue diciembre y coronemos el año de la mejor forma, tanto en lo grupal como en lo personal, para poder sentarnos y charlar con el club de la cláusula que tengo en diciembre”, apuntó en rueda de prensa remota.

“Pasaron varios meses y no pudimos jugar. Solamente quiero que arranque el torneo y seguir en la punta peleando por el tricampeonato. Si todo va bien, sería lindo tener la posibilidad de hablar nuevamente para estar en el club”, añadió.

Respecto a la vuelta de los entrenamientos presenciales, en San Carlos de Apoquindo, el oriundo de Chajarí dijo que “para todos es igual. En mi caso, me toca la parte de la definición, otros los pases y asistencias, estamos trabajando y terminando una fase. A partir del lunes vamos a poder hacer combinaciones y buscar jugadas”.

Además, el ex Boca Unidos y Atlético Tucumán fue claro en señalar que no siente su puesto asegurado en el ataque de Católica, pese a su buen arranque de torneo. “Entreno para estar a disposición del técnico como lo hace Diego (Valencia). Uno entrena al máximo todos los días. Cada uno se entrena para el domingo llegar de la mejor manera, después el técnico decide”, aseveró.

Consultado, en tanto, por el retorno a mediados de septiembre de la Copa Libertadores, el atacante instaló algunas dudas. “La Conmebol dio fechas de inicio, pero no tengo claro si se solucionó el tema de la salida y volver a estar en cuarentena”, apuntó.

“Espero que tengamos algunos partidos antes de la Copa Libertadores. Aunque aún no conseguimos un triunfo, seguimos con la ilusión de hacer una buena Copa y tratar de clasificar a octavos de final”, añadió el trasandino. En el debut en la fase grupal, la UC solo sumó derrotas con Inter en Porto Alegre y ante América de Cali en Santiago.

Para terminar el tema del certamen continental, Zampedri se mostró abierto a jugar el torneo en una sola ciudad frente a las complicaciones por la pandemia de coronavirus. “No me parece poco serio, no podemos andar de país en país con el problema que hay. No sería mala opción buscar una sede”, sentenció.