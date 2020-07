Pablo Milad o Lorenzo Antillo será elegido hoy como el nuevo presidente de la ANFP

A partir de las 11:00 horas de este jueves, y de forma remota, el Consejo de Presidentes deberá elegir al nuevo timonel de la ANFP, que reemplazará a Sebastián Moreno en el cargo.

La lista A es encabezada por Pablo Milad, acompañado por Jorge Aguilar (ex director de ByN), Jorge Yunge (ex presidente de Rangers), Arturo Guzmán (ex director de Deportes Iquique), Raúl Jofré (ex director de Deportes Antofagasta), Alberto Núñez (ex tesorero de Cobreloa) y Gabriel Rebolledo (ex director de Deportes Puerto Montt), según consigna Radio Cooperativa.

Por su parte, la lista B está liderada por Lorenzo Antillo (presidente de Audax Italiano), junto a Arturo Aguayo (ex director de Sebastián Moreno y ex presidente de Huachipato), Eduardo Rey (ex timonel de San Luis), Francisco Corbella (vicepresidente de Unión Española), Eduardo Olivares (gerente general de Unión San Felipe), Jaime Pizarro (ex director de ByN) y Jorge Salazar (presidente de Deportes Valdivia).

La elección se realizará vía zoom, ante la imposibilidad de concretar la instancia de forma presencial, debido a la cuarentena en Peñalolén, comuna en donde se emplaza la sede de la ANFP.

La lista que gane la elección será la que obtenga 25 votos de un universo de 49 sufragios. En caso de no conseguirse esta cifra, la votación se repetirá hasta poder conseguir dicho número.

Cabe recordar que la salida anticipada de Sebastián Moreno desde Quilín se da luego de las presiones de clubes opositores a su gestión, que llevaron a la renuncia de casi la totalidad de su mesa directiva.