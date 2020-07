Arquero del Leeds: "Bielsa es la pieza fundamental de todo este éxito"

El español Kiko Casilla, arquero del Leeds United, alabó el trabajo del entrenador argentino Marcelo Bielsa y aseguró que sin él no hubieran conseguido el ascenso a la Premier League de Inglaterra, tras 16 años en la Championship.

El guardameta que arribó a ‘The Whites’ para la campaña 2018-2019 solo tuvo buenos conceptos para el ex seleccionador de Chile, que en la temporada 2019-2020 se cobró revancha de la anterior, donde Leeds cayó ante el Derby County en las semifinales de la liguilla por el ascenso.

“Bielsa es la pieza fundamental de todo este éxito. El capitán del barco. Sin él nada de esto hubiera sido posible. ¿Entreno con un loco? Con un loco no, con un perfeccionista. Es un tipo peculiar que cuida cada detalle, cada aspecto de juego. Estudia qué ocurrirá sobre la cancha y prepara al jugador para que nada le sorprenda”, declaró Casilla en diálogo con Mundo Deportivo.

“Te dice ‘pasará esto y esto otro”. Y pasa. Se anticipa a las cosas. En el Leeds estamos en deuda con Bielsa y no sólo con él, con sus ayudantes también. Se pasan horas y horas analizando a rivales. De trabajar, trabajamos todos. Pero no he visto a nadie con la misma pasión e intensidad de Bielsa”, añadió.

Incluso, el ex arquero del Espanyol y Real Madrid reveló que “cuando lo conocí me dio la mano y me dijo que el loco era yo por haber aceptado el reto de venir. Desde entonces me trató como a uno más. A entrenar y a ganarse el puesto”.

Respecto al desarrollo que alcanzó como guardameta con Bielsa como DT, el oriundo de Alcover dijo que “ha cambiado mi estilo, mi manera de ver el fútbol. Nunca pensé jugar casi como de líbero cuando el equipo sale con tres defensas. El arquero tiene que estar pendiente, en sintonía con el resto y a menudo lejos de la portería. Tampoco estaba acostumbrado a dar más toques que cualquier otro rival”.

Recordar que el rosarino fue elegido esta semana por la Asociación de Entrenadores de Inglaterra como el mejor director técnico de la Championship League en su temporada 2019-2020, luego de llevar al Leeds United al título y al ascenso a la Premier. El ‘Loco’ superó a los otros tres entrenadores que estuvieron nominados por el sindicato en esta categoría: Slaven Bilic (West Bromwich), Paul Cook (Wigan) y Thomas Frank (Brentford).