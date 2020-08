Cristián Aubert: "Me gustaría ver a una ‘U’ intensa, agresiva, que sale a ganar"

El flamante presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, se refirió al presente de Universidad de Chile reconociendo un “complejo” momento en lo económico, debido a la detención de la actividad por el coronavirus, y esperanzado en ver a un plantel “intenso y agresivo” en el terreno de juego.

En diálogo con el sitio oficial del club, el sucesor de José Luis Navarrete declaró que "el club está en un momento complejo en lo económico. Creo que es una misión muy prioritaria para el presidente hoy día el poder analizar tanto los ingresos como los costos asociados que tiene el club, y ver la manera en una primera etapa de poder equilibrarlo, y en una segunda etapa de poder optimizar todo lo que se podría hacer a nivel de club y deportivo”.

"El hecho de tener que volver a jugar partidos sin público genera una merma en los ingresos esperados para nuestro club. El hecho de no estar jugando o de estar en un período de para tan largo ha significado que muchos de los abonos no se concreten y que nuestros hinchas prefieran esperar al momento de que empiece el Campeonato nuevamente para volver a abonarse", añadió.

Respecto al primer equipo que dirige Hernán Caputto, Aubert dijo que "a mí me gustaría ver jugar a la ‘U’ como siempre me la he imaginado. Una ‘U’ intensa, agresiva, que busca el resultado, que sale a ganar los partidos, que tiene ganas, garra y corazón”.

En cuanto a la labor del técnico del elenco colegial, el otrora gerente general de Azul Azul indicó que

"todo este tiempo de la cuarentena ha hecho un trabajo silencioso, pero muy importante con los jugadores”.

“Ha estado con ellos, ha conversado, los ha mantenido en un formato de trabajo vía Zoom que ha sido muy eficiente y yo creo que hacia adelante se viene esta segunda etapa, que es ponerse a punto, volver a la cancha y trabajar desde donde él más sabe, que es en la cancha", complementó.

Para finalizar, el empresario expresó que “el nuevo desafío que estoy tomando hoy día, lo tomo con mucho optimismo, con mucho interés y como un gran desafío, como todos los proyectos que me ha tocado tomar en mi vida. Como el proyecto cuando empezamos Azul Azul por allá en 2007 y con mucho entusiasmo. Estoy muy feliz de estar aquí, de poder aportar al club y de hacer todo lo posible para aportar la mayor cantidad de éxito para mi club”.