Pablo Milad anuncia que amistosos de la 'Roja' deberán jugarse fuera de Chile

El flamante presidente de la ANFP, Pablo Milad, fue claro en señalar que los amistosos preparatorios de la ‘Roja’ de cara a las Clasificatorias se deberán jugar fuera del país, debido a la situación sanitaria en el paìs por el coronavirus.

La FIFA acordó con la Conmebol dar inicio en el mes de octubre al camino sudamericano rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Chile debutará como visitante ante Uruguay, en Montevideo, y luego recibirá a Colombia en Santiago, en la segunda fecha.

Respecto a cómo será la preparación, el nuevo mandamás del organismo con sede en Quilín declaró al programa ‘Conversando en Casa’ que "los partidos previos a las Clasificatorias tendrán que ser fuera de Chile, eso ya es un hecho. La exigencias sanitarias de los equipos que vienen de otros países son totalmente diferentes aquí que en Europa o en otro continente como, África”.

"No podrá ser acá en Chile, por eso hay que planificar, y no sólo planificar en un país, sino que en varios países donde nos permitan entrar y poder jugar como sudamericanos. Para el mundo, hoy en Sudamérica está el peak como agente de contagio del virus en el mundo. También, estamos viendo cuál será el protocolo que no nos implique estar en cuarentena y después jugar", agregó.

Por otro lado, el ex Intendente de la Región del Maule descartó problemas en el camarín del ‘Equipo de Todos’, luego del quiebre entre Claudio Bravo y Arturo Vidal tras quedar sin opciones de ir al Mundial de Rusia 2018.

"No se ha provocado una división dentro del camarín, por eso digo que a veces los medios ayudan, pero otras veces no tanto. Tenemos que unificar fuerzas, pensar positivo y ayudar al técnico Reinaldo Rueda con todos los seleccionados para que nos vaya bien”, apuntó.