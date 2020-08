Vito de Palma, comentarista de la Serie A en ESPN: "Pese a que Inter se había despedido del título el único que dio la impresión de seguir luchando fue Alexis"

Desde Buenos Aires, y con teletrabajo para la transmisión de los partidos europeos por la señal de ESPN, Vito De Palma, 61 años, italiano de nacimiento y viviendo en Argentina en diferentes periodos desde 1983, habla de lo que ha sido la temporada de Alexis Sánchez en Inter de Milán con hoyxhoy . Su futuro en el club, así como lo bien que, a su juicio, le haría al equipo "Nerazzurri" la llegada de Arturo Vidal.

A falta de la Europa League, ¿cuál es el análisis que hace de la campaña de Alexis Sánchez, especialmente desde junio?

El análisis es sin duda positivo. Ha sido una temporada anómala desde todo punto de vista por la pandemia, la interrupción, el volver a jugar en situaciones de tiempo, clima y temperatura complicados.

¿Cuál es el impacto en cancha y la imagen que le deja Alexis en este último mes y medio?

Yo te diría que en un momento, cuando el Inter tuvo resultados como la caída ante Bologna y el empate con Verona, que ya prácticamente se había despedido del título, el único que dio la impresión de seguir luchando, seguir metido a full, creyendo, y que de alguna manera contagió al equipo, fue justamente Alexis. Y no es casualidad que el equipo metió una racha final después del empate con Roma. Cuatro partidos sin sufrir goles, ganándole a Nápoles, a Atalanta. No solo ganando, sino que jugando bien y dando una imagen de solidez.

Pocas veces Antonio Conte consideró tener en cancha a Alexis, Lautaro y Romelu. ¿Por qué esa opción no es tan utilizada?

Lo veo poco factible porque no está en la cuerda de Conte. Es muy difícil que juegue con tres delanteros, no lo hace cuando está abajo en el marcador que necesita ganar, menos lo hará desde el inicio.

La prensa inglesa ha sido muy dura con Alexis, especialmente en su paso por el Manchester United. En cambio en Italia pareciera haber una mejor consideración. ¿Por qué es eso?

La prensa inglesa... no me gusta hablar de colegas, pero la manera de hacer periodismo allá no es algo con lo que comulgo mucho. Buscan siempre el título, la polémica. Yo igualmente creo que el paso de Alexis por el Arsenal fue extraordinario. En Manchester, por varias razones, no.

Por características se siente más cómodo en Italia o España. Países latinos, por características técnicas. En Italia lo aman, cuando se va de Udinese a Barcelona fue el traspaso del año. Quizás ustedes lo olvidaron, pero fue algo extraordinario. En Udinese venía jugando muy bien, por algo Barcelona se fijó en él. En Barcelona anduvo muy bien, más allá de que después se tuvo que ir. Lo veo un jugador perfecto para Italia.

Arturo Vidal tuvo buenas campañas con Antonio Conte en Juventus. Si tuviera que elegir, ¿se queda con la mejor versión en Italia de Alexis o de Arturo?

Son jugadores muy diferentes. Alexis es un atacante con fantasía, con gol, con asistencia. Y Vidal es un guerrero en la mitad de la cancha que también tiene gol. Si fuese Inter en este momento iría a buscar a Vidal porque lo que le está faltando a Inter es gente de personalidad, y se nota que cuando Alexis entra a la cancha, puede ser mejor o peor que otro, pero tiene personalidad y carácter ganador.

De pandemia y otros

¿La pandemia ha cambiado su modo de trabajar?

Trabajar desde el estudio o la casa es casi lo mismo, la diferencia es que no tienes al compañero de trabajo al lado y a veces con una mirada te entiendes. Acá hay que tener mucho cuidado para no pisarse en el relato.

A mí el encierro me está pesando muchísimo, psicológicamente. Además, como soy italiano, y como tengo mi familia allá, empecé a sufrir la pandemia unos meses antes porque sufría con lo que pasaba en Italia y ahora se trasladó para acá. Siento que todo el 2020 ha sido pandemia y se me ha vuelto un poco pesado.

Siendo italiano, pero viviendo en Argentina. ¿Ha tenido la oportunidad de visitar Chile?

Es una asignatura pendiente. Curiosamente, cuando vine estuve en Canadá, después en Lima, y tras eso a Buenos Aires. Te hablo de 1983, la primera vez que vine. En Santiago estuve menos de 24 horas y no pude tener una idea.

En Chile, tanto como en Italia, hay una amplia producción de vinos. ¿Con cuáles se quedaría?

He probado vinos chilenos muy ricos, como así con los argentinos. Pero la viticultura es un arte, y como todo arte el tiempo es un factor fundamental. Ese arte en Italia, España, Francia, hace milenios que se viene desarrollando. Más allá de productos de excelente calidad en Chile, Argentina o California, me parece que los vinos europeos llevan una ventaja.

Hace poco usted habló de Colo Colo y Marcelo Espina. ¿Supo la complicada situación de la dirigencia con el plantel?

Tenerlo de compañero (en ESPN) fue un privilegio porque uno pudo ver la voluntad y esfuerzo que puso (...). Estoy seguro de algo, y eso lo digo sin haber hablado con él, pero estoy seguro que conociendo a Marcelo, si hay una persona que entiende muy bien los derechos y necesidades del jugador, y que no se ha olvidado de eso, es Marcelo Espina.