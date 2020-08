Herrera: "Si no fuera por un par de chantas que llegaron a la ‘U’, seguiría jugando ahí"

Johnny Herrera, arquero de Everton de Viña del Mar, volvió a lanzar artillería pesada a la hora de referirse a su polémica salida de Universidad de Chile, ocurrida a fines del año pasado.

Tras dejar el CDA, el golero señaló en su oportunidad que “me llevaba súper bien con los dirigentes hasta el 2015 (…) Los momentos maravillosos los disfruté a concho, pero también uno está con pena y tristeza, porque no espera salir de esa forma de su casa".

Ahora fue más alla. En diálogo con el programa de Youtube ‘Siempre pasa algo’, el oriundo de Angol señaló que “si no fuera por el estallido, la pandemia y un par de chantas que llegaron a la ‘U’, seguiría jugando ahí…”.

Además, el guardameta de 39 años aclaró que “voy a ser un eterno agradecido del club, llegué a los 13 años, tuve un paso muy exitoso, de alguna forma soy el futbolista con más campeonatos en la historia del club, con más partidos también”.

Respecto a su presente en la tienda ‘oro y cielo’, Herrera indicó que “estoy feliz. Uno se mira al espejo y tengo 39 años y mis compañeros me lo dicen, estoy bien físicamente entrenando a fondo y dan ganas de seguir. Me queda todavía, hasta que no me aburra seguiré atajando“.

Recordar que el arquero nacional no ha descartado la opción de volver a la institución donde es ídolo y en el que ha ganado 13 títulos (dos torneos largos de Primera División, cuatro Torneos de Apertura, dos de Clausura, tres Copas Chile y una Supercopa, además de la Copa Sudamericana del año 2011).