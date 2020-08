25 años después, y con tecnología tipo VAR, se resuelve la última gran polémica del fútbol chileno

El 4 de diciembre de 1994, por la fecha 27° del Torneo Nacional, se construyó una de los relatos más polémicos del fútbol chileno en su historia reciente. En un Clásico caliente, con más de 73 mil personas en el Estadio Nacional, la Universidad Católica y la Universidad de Chile peleaban palmo a palmo a falta de cuatro jornadas para finalizar. Fue un postrero gol de Marcelo Salas el que puso a los azules camino al título. En las huestes cruzadas y en el ambiente del fútbol quedaron rondando algunas dudas: ¿El gol del "Matador" debió haber sido anulado por offside? ¿Bajó de forma indebida el balón tras el centro de Víctor Hugo Castañeda?

El Canal del Fútbol resuelve esas dudas ya casi de estatus mitológico en su nuevo programa documental "Memorabiblia", que esta noche a las 20:00 tendrá el primero de sus cuatro capítulos y abordará grandes hitos del fútbol local, partiendo por el viaje azul del descenso hasta esa corona.

Juvenal Olmos, exjugador cruzado y ahora comentarista del Canal del Fútbol, pone en contexto a hoyxhoy sobre la disputa que hubo a lo largo de ese torneo. "Esos partidos no fueron de un fin de semana, no fueron como un Clásico que llega, se juega y pasó. Esos partidos venían con una estela de cuatro o cinco meses donde los equipos ganaban sus partidos de local, visita, y fueron madurando jugadores. El Marcelo Salas que arranca en 1994 no tiene nada que ver con el que termina en 1995".

"Principalmente lo marca el nivel de los equipos (...) Sobretodo el nivel de los futbolistas diría yo, se pudo adquirir a jugadores y se le peleó a escenarios que hoy es imposible que se pueda. Un futbolista entre irse a México o venir a Chile, la oferta de México es imposible de rechazar. En ese entonces había proyectos que se sustentaban y terminabas con jugadores seleccionados de otros países".

Olmos, que estuvo en cancha en ese famoso partido en el Nacional, asegura que ese gol era un episodio cerrado. Un tanto anotado en fuera de juego para él. Todo hasta que hace un mes y medio volvió a repetir la acción, revisada, ahora, con la tecnología disponible. Así lo cuenta: "Me dicen, '¿qué cree usted de este partido?' Yo me empecé a acordar del partido, los goles, las expulsiones. Digo que fue un partido extraño, al minuto tenía una chuleta de Salas en la espalda, una patada de (Fabián) Guevara y no mostraron amarillas. Ahí empezó el desarrollo del juego y me dicen que no fue fuera de juego. Yo digo que sí, que era fuera de juego. Pero en realidad uno se queda con la primera fijación emocional".

"Me pasan el iPad, pongo play y empiezan a tirar unas líneas como el software del VAR y efectivamente estaba habilitado, muy justo entre el lateral y central, y no hubo un control malicioso de la mano. Alcanza a bajar el cuerpo, diría que fue entre pectoral, costilla y después define bien".

"Ese tipo de jugadas la tenía cerrada, cierras capítulos y no analizas. Como DT tiendes a revisar todo. Esa jugada particular, mi respuesta ni la pensé, fue muy de corazón. Me preguntan y digo que fue fuera de juego. No me acordaba en sí de esa situación, sino que ese partido en particular quedó en una costra emotiva de tristeza por perder el campeonato", agrega.

Yo diría que el que habilita con la cabeza hacia atrás es (Juan Carlos) Ibáñez. Adelante salta (Sergio) Vázquez, pero el pivoteo le cae muy bien dentro del área chica. Revisando ese primer tiempo la Católica había tenido dos de (Alberto) 'Beto' Acosta, una que sale por el costado izquierdo de (Sergio) Vargas, otra que sale mal Vargas y la saca de la línea Castañeda. Y después le cobran un fuera de juego a Salas que no era, y después hay un pivoteo de Salas que le pega el 'Huevo' Valencia en el punto penal y la tira para arriba.

Trabajo con Pellegrini

Olmos recuerda lo que fue trabajar con Manuel Pellegrini como técnico, de quien decía le gustaba rebatirle sus ejercicios y entender su trabajo en cancha: "Yo le hablaba tácticamente, y me acuerdo que de manera divertida él me decía 'de táctica contigo no voy a hablar, tu eres jugador y yo soy entrenador'. Nos debatíamos en un montón de cosas. Por ejemplo, en los volantes centrales. Yo le decía que de los volantes centrales había que tener un mixto adelantado", apunta.

CDF y el plan para integrar audio de los hinchas

Una de las cosas en las que ya trabaja el Canal del Fútbol es cómo integrar a los hinchas que no podrán estar en los estadios cuando se retome el Torneo Nacional. En ese sentido, ya alistan propuestas que se parecen a lo hecho en España. Robert Nicholson, gerente de contenidos, indicó que tienen grabaciones de audio ambiente de los estadios, más baterías de sonidos de juegos como el PES, aunque agregó que "vamos a privilegiar lo que se escuche en el campo, no queremos perder esa riqueza".