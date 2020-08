Charles Aránguiz: "Nadie me advirtió que estaba al borde de la suspensión"

Charles Aránguiz, mediocampista chileno del Bayer Leverkusen, no escondió su desazón por quedar fuera del cruce de cuartos de final de la Europa League ante el Inter de Milán, donde milita Alexis Sánchez, por acumulación de tarjetas amarillas.

La molestia del ‘Príncipe’ pasa principalmente porque nadie le advirtió que si recibía una cartulina amarilla ante Glasgow Rangers quedaba fuera del choque ante los ‘neroazzurros’.

"No tenía idea que estaba al borde de la suspensión. Nadie me lo advirtió. Estoy molesto porque no podré estar en el partido del lunes”, declaró el bicampeón de América con la ‘Roja’ a Las Últimas Noticias.

"Si me hubieran dicho que estaba al borde de la suspensión, quizás me habría cuidado y no habría cometido un foul que significaba quedar afuera del próximo partido”, agregó.

De esta manera, el entrenador Peter Bosz tendrá una baja importantísima para el duelo con los pupilos de Antonio Conte, que eliminaron en octavos al Getafe español. El oriundo de Puente Alto es pieza clave en la zona media del elenco de las ‘aspirinas’.

"Quería seguir jugando en la Copa. Nos preparamos todo este tiempo y resulta que por un error quedo fuera. La verdad es que estoy molesto con la situación", finalizó.