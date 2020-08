Entrenador de Tigres e interés del Mineiro en Eduardo Vargas: "Son rumores"

El entrenador de Tigres UNAL, Ricardo Ferreti, descartó la existencia de avanzadas negociaciones para que el delantero chileno Eduardo Vargas deje el cuadro ‘felino’ y se incorpore al Atlético Mineiro de Brasil.

En los últimos días ha sonado con fuerza la posibilidad que el oriundo de Renca deje el conjunto de Monterrey, al que llegó en enero del año 2017, para recalar en el equipo de Belo Horizonte por petición de Jorge Sampaoli. Recordar que el casildense dirigió al ariete en la ‘Roja’.

Incluso se habla de un trueque entre el Mineiro y los ‘felinos’ por el bicampeón de América con el seleccionado nacional.

Ante esto, ‘Tuca’ Ferreti salió al paso y señaló que “estos son rumores, no hay nada efectivo ahorita, no hay una propuesta, no hay nada”.

“Se mencionan muchas cosas, pero si llegara algo que es bueno para el jugador y es bueno para la institución y tenemos un suplente, entonces no debo de preocuparme”, añadió el estratega brasileño nacionalizado mexicano.

Para terminar el tema, el técnico de Tigres dijo que “la preocupación sería si sale el jugador y yo no tuviera alguien para poder suplir y el nivel del equipo recaiga”.

Vargas viene el jueves de ser titular y disputar 73 minutos en el empate sin goles de Tigres UANL en su visita a Club Tijuana, en partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol mexicano.