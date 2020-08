Cristian Garin: "Veo súper complicado que vuelva el tenis"

A esto se suman los cuestionamientos a la realización del US Open, Grand Slam programado desde el 31 de agosto en Nueva York. Ya se han bajado Roger Federer y Rafael Nadal en el cuadro masculino, además de Ashley Barty, Elina Svitolina y Kiki Bertens por el lado femenino.

"Yo veo súper complicado que vuelva el tenis, están haciendo todo lo posible. Según mi parte, no se ha confirmado al cien por ciento. La verdad es que han sido semanas súper difíciles, porque me estoy entrenando bien, preparándome como si fuese a jugar, pero de un día a otro puede cambiar", expresó el ‘Tanque’ en diálogo con La Tercera.

"Siento que en el tenis, de la forma en que se ha hecho o se va a hacer, no sé si ha sido la mejor. Yo estoy a la espera, me he preparado muy bien, tengo muchas ganas de jugar, pero obviamente uno está atento a las medidas de seguridad y de salud que van a tomar", añadió.

En la misma línea, ‘Gago’ señaló que “el tenis mueve mucha gente, va a concentrar mucha gente. No sé si puedan lograr que todos podamos estar encerrados. Va a ser difícil, yo creo, pero estoy a la espera de si se juega o no. Tengo ganas de competir, lo echo mucho de menos y ojalá lo puedan solucionar bien”.

La ATP anunció en julio la revisión del sistema que empleará para calcular el ranking mundial del tenis masculino a partir de la reanudación de la temporada. Según Garin, este sistema "no fue el más adecuado para todos, siento que a mí sí me perjudica, pero con todo lo que ha pasado, creo que lo van a volver a replantear. Esta semana ya me lo saqué de la cabeza, porque si no puedo competir, no creo que se mantenga el mismo formato”.

“Hoy están concentrados en el US Open y de eso creo que va a depender si se juega o no el resto del año", sentenció.

Recordar que la raqueta de 24 años vivía el mejor momento de su carrera cuando se paralizó la actividad por el Covid-19. Había ganado en febrero los títulos del ATP 250 de Córdoba y el ATP 500 de Río de Janeiro, ambos sobre arcilla.