Champions: El Barcelona parte el jueves a Lisboa para el duelo por cuartos

El Barcelona, con Arturo Vidal en la delegación, pondrá rumbo el jueves por la mañana a Lisboa, Portugal, para jugar su partido de cuartos de la 'Final a Ocho' de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich alemán.

El cuadro blaugrana viene de eliminar en octavos de final al Napoli, con un global de 4-2, mientras que el conjunto bávaro, que defendió con éxito el 'King' antes de llegar al Barça, apabulló en la ronda de 16 al Chelsea con un acumulado de 7-1.

Según confirmó este lunes el club catalán, tras el descanso concedido por Quique Setién, el equipo retomará los entrenamientos el martes y el miércoles a las 09:30 horas (03:30 en Chile), y será el jueves, a las 10:15 (04:15), cuando vuele a Lisboa, donde hará su último entrenamiento a las 19:00 (13:00).

De este modo, el conjunto culé prefiere quedarse en su ciudad deportiva para preparar este duelo con el campeón de la Bundesliga que, por el contrario, lleva ya desde el domingo en el Algarve, a unos 300 kilómetros de Lisboa.

Las otras llaves de cuartos de final de la Champions son: Atalanta vs. PSG, RB Leipzig vs. Atlético de Madrid y Manchester City vs. Lyon.