Prensa sevillana da prácticamente como un hecho el arribo de Bravo al Betis

La prensa sevillana da prácticamente como un hecho el arribo del arquero chileno Claudio Bravo al Real Betis, hecho que se haría oficial luego de la participación del Manchester City en la presente edición de la Champions League.

El único punto en discordia para el sí definitivo del histórico capitán de la ‘Roja’ pasa por la permanencia en el cuadro verdiblanco. Mientras el golero quiere un contrato por dos años, el cuadro que dirige Manuel Pellegrini ofrece solo fichar por una campaña.

El portal Estadio Deportivo apuntó en la presente jornada que “el guardameta chileno quedará libre este mes y las conversaciones entre su agente y el club verdiblanco marchan por buen camino, después de que el ex meta del Barcelona o la Real Sociedad se dejase querer públicamente por el conjunto bético, especialmente por la presencia en su banquillo de su compatriota Manuel Pellegrini”.

En tanto, el medio ABC Sevilla señaló sobre el eventual arribo del ex FC Barcelona que “el Betis está ultimando el fichaje de Bravo, aunque no se haría oficial hasta que acabe la participación del City en la Champions. Antes el meta no cerrará ningún otro contrato”.

Por lo pronto, Bravo estará este sábado en el banco de suplentes en el cruce de los ‘Citizens’ de Pep Guardiola ante el Lyon por los cuartos de final de la Champions League 2019-2020.