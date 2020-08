Pablo Aránguiz: "Me quiero quedar en Universidad de Chile"

Pablo Aránguiz, mediocampista de Universidad de Chile, exteriorizó su deseo de continuar vistiendo la casaquilla azul una vez finalizado su préstamo, en diciembre del presente año.

Al momento de la detención por la pandemia de coronavirus, a mediados de marzo, el volante ofensivo de 23 años se erigía como una de las grandes figuras del cuadro de Hernán Caputto con cuatro goles y dos asistencias.

El futbolista, perteneciente a FC Dallas de la MLS, se encuentra a préstamo en el conjunto azul, terminando la cesión a fin de año. La ‘U’ cuenta con una opción de compra de algo más de un millón de dólares.

Respecto a su futuro en el elenco colegial, el oriundo de Independencia declaró a ESPN que “en lo personal, lo he dicho en otras entrevistas, me gustaría quedarme. Sé que depende de mí, tengo que hacer las cosas bien. La ‘U' tiene la primera opción, y en lo personal me quiero quedar”.

Azul Azul ya deslizó la posibilidad de adquirir la carta del ex Unión Española, aunque la piedra de tope viene desde la MLS. Si un equipo del balompié estadounidense presenta una oferta similar éste se quedaría con la carta del jugador, de acuerdo a lo que estipula el reglamento del torneo norteamericano.

Respecto, en tanto, al trabajo presencial que se realiza en el CDA tras las complicaciones por el covid-19, Aránguiz dijo que “se nos hizo difícil volver, empezaron los dolores musculares, nos sentíamos lentos, menos buenos de lo habitual. No es lo mismo entrenar a full como lo hacíamos. No es lo mismo estar parados dos o tres semanas, como pasa en las vacaciones, a estar cuatro meses”.