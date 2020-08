Hoy se definirá si se podrá jugar la fecha FIFA de septiembre

Varios frentes abiertos tiene Pablo Milad, nuevo presidente de la ANFP, debido a las consecuencias del coronavirus. Lo primero es que, hasta al cierre de esta edición, la Asociación no había publicado formalmente los recintos que Estadio Seguro debe proponer para ser revisados y después seleccionados para el retorno del Torneo Local.

"Ya se está trabajando la programación y la localía de cada equipo en los estadios", dijo a radio Cooperativa. El visto bueno será por parte del Minsal y de la Sociedad Chilena de Medicina del deporte. "Todos los estadios del IND tienen todos los requerimientos con espacio determinado, camarines adecuados, procesos de sanitización", agregó respecto a la situación del Estadio Nacional y el Ester Roa Rebolledo de Concepción, en proceso de revisión para ser elegidos.

Pero junto con los estadios, el presidente estará pendiente hoy de la reunión que sostendrán las federaciones con la Conmebol para dilucidar qué pasará con la fecha FIFA de septiembre. "Habrá una evaluación si se va a realizar a nivel mundial o no. Si se va a realizar en Europa y no Sudamérica. Hay especulaciones con que se va a suspender porque hay países de Sudamérica que no reinician las prácticas. Además, hay un proceso de vacaciones de algunas ligas europeas que también condicionan estos partidos".

Caso Libertadores

Otro dolor de cabeza es la Copa Libertadores. La ministra del Deporte Cecilia Pérez fue dura con la Conmebol por la poca coordinación al plantear sus protocolos en los torneos internacionales.

Es por eso que junto con el doctor Fernando Yáñez propusieron que cada equipo que viaje al extranjero se debe hacer test inmediatos al llegar donde jugará de visita. "Se va a pedir PCR en hoteles, solo se podrán mover hacia los campos de juego y la salida será directa al país (...) El resultado debe estar de 6 a 10 horas para ir al entrenamiento".

Sobre el fútbol local, agregó que avanzan en "convenios con hoteles para que el cobro de la habitación individual sea el mismo valor que la habitación compartida".