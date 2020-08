Gaete contó por qué no quiso quedarse en Colo Colo

Juan Carlos Gaete contó detalles de su arribo fallido a Colo Colo en 2019. El jugador finalmente fue enviado a préstamo a Cobresal. “No estaba de acuerdo con la plata, mi representante me dijo que me iba a asegurar mi futuro. Llegué a firmar y le digo a (Cristián) Ogalde que esta plata no me iba a asegurar el futuro”, dijo el jugador en un live de Instagram con Patricio Vergara.

“Decidí no quedarme porque no estaba de acuerdo con la plata, él (Ogalde) me vendió otra historia, peleo con él y le digo que no me iba a presentar, que no le iba a dar el gusto”, agregó. Según explicó no era sólo por la cantidad de dinero, sino que por las expectativas que no se cumplieron.