Luis Baquedano y posible localía de la 'U' en Santa Laura: "No tenemos veto"

10:48 Como el Estadio Nacional no estaría entre los recintos donde se disputará el retorno del fútbol, los azules deben encontrar dónde disputar sus partidos.

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, comentó la posibilidad que Universidad de Chile fije su localía en el Estadio Santa Laura, luego que el Estadio Nacional quedará con uso restringido, aclarando que”no tenemos veto a priori”.

Un total 21 estadios fueron inscritos por el plan Estadio Seguro para el eventual retorno a la actividad del fútbol chileno. Una nómina en la que se consideró a los recintos más importantes, pero en la cual el recinto ñuñoíno, quedó con una restricción en su disponibilidad.

La ‘U’ solo podrá jugar en el Nacional partidos Clase A, como clásicos, por lo que busca localía para los otros compromisos del Campeonato Nacional.

Ante esto, Baquedano declaró a La Cuarta que “¿si viene la ‘U’? No tenemos veto a priori y lo tendrá que ver la ‘U’. No sé cómo va caminar esto, es adelantarnos a fijar una posición, veamos cómo sigue. Primero es pasar la valla de calificar como estadio, que tiene que ver con requisitos sanitarios, y luego ver cómo será con los clubes que tienen que buscar estadios y ver cómo lo harán. Si ellos pagan, les van a pagar. Eso no está definido”.

"A nosotros nos preocupa si cargamos mucho la cancha se va a destruir y no vamos a llegar a fin de año con las condiciones en que está. Más que beneficio económico me preocupa la cancha”, agregó el dirigente del cuadro hispano.

Para terminar, Baquedano confía en que el Santa Laura esté en la lista definitiva de estadios aptos para recibir partidos del Campeonato. "Saldrá tras una inspección, donde seguramente nos dirán qué hay que modificar, pero en una visión general el estadio no tiene inconvenientes", sentenció.