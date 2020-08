Alexis no logra superar lesión y Conte lo deja fuera de las semis

Diego Gotelli C

Ni a la banca irá Alexis Sánchez en el duelo que enfrentará esta tarde su equipo, el Inter de Milán, contra el Shakhtar Donets, partido válido por la seminal de la Europa League.

Es que según adelantó la prensa italiana, el chileno no logró superar la lesión que sufrió el lunes pasado en la fase de cuartos de final, cuando debió abandonar el partido ante el Bayer Leverkusen por un problema en el muslo derecho. Si bien en su momento el cuerpo técnico no descartó su presencia en la siguiente ronda, ayer su técnico, Antonio Conte, decidió no convocarlo, ni siquiera para tenerlo como alternativa de cambio.

Así lo confirmo el mismo entrenador, quien lamentó la ausencia del tocopillano. “No contar con este jugador, después de que había vuelto a niveles importantes, es algo que siento mucho”, comentó el DT, añadiendo que se queda “sin un elemento fundamental” para el pleito. “Seguro que Alexis nos habría ayudado”, culminó.

Con ello se confirmaría que la dupla ofensiva del cuadro nerazzurri para hoy estaría conformada por Lautaro Martínez y Romelu Lukaku, los mismos que iniciaron frente al Leverkusen.

De avanzar a la final, el Inter enfrentaría este viernes al Sevilla, aunque según La Gazzetta Dello Sport en el equipo aún dudan de que Alexis pueda alcanzar a recuperarse para jugar.

“En su mejor nivel”

Quien también lamentó la ausencia del tocopillano fue Iván Zamorano, exgoleador de los nerazzurri quien ayer destacó la adaptación que ha tenido Sánchez en el equipo.

“Después de la pandemia era el hombre más desequilibrante que tenía el Inter, volvió a mostrar con creces que puede volver a ser ese hombre distinto y diferente”, comentó “Bam Bam”, afirmando que en estas semanas se le vio a Alexis “en el mejor momento y en el mejor nivel”.

“Estoy muy contento porque era fundamental que Alexis, desde el punto de vista físico y futbolístico, recuperara el nivel que todos queríamos verlo”, añadió. Y aseguró que está en condiciones de ganarle la titularidad a Lukaku y Lautaro. “Es indudable que tiene la fuerza y la mentalidad para competirle de igual a igual a estos dos monstruos”, dijo.