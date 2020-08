Samuel Eto’o: “Arturo Vidal ha sido siempre un jugador que me gusta”

El ex delantero camerunés Samuel Eto’o, ganador de ocho títulos con el FC Barcelona, dedicó positivos conceptos a la hora de referirse al mediocampista chileno Arturo Vidal, quien vive en la actualidad un duro momento tras la bochornosa derrota del cuadro culé por 2-8 ante el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League.

Luego del duro traspié ante los bávaros, el futuro del ‘King’ quedó en el aire y por ahora no tiene certeza de jugar la temporada 2020-2021 con la camiseta blaugrana. Pretendientes no le faltan al estar el Inter de Milán, PSG y el Manchester United detrás de sus servicios.

Consultado por el formado en Colo Colo, el destacado ex futbolista africano declaró en diálogo con el sitio RedGol que “Arturo ha sido siempre un jugador que me gusta y un jugador diferente. Box to box. El Barça no siempre ha tenido ese tipo de jugador”.

"Antes era más tiki-taka, pero Arturo trae otras cosas en este Barca y como digo, tenemos que aprovechar todos los jugadores que tenemos, y hay que mejorar esta plantilla, por el bien de todos los que les gusta el Barcelona", complementó.

Eto’o defendió al FC Barcelona del 2004 al 2009, ganando tres ligas españolas, una Copa del Rey, dos Supercopa de España un dos Champions League.

Respecto a si le gustaría tener algún cargo en el cuadro culé, el mundialista en Francia 1998, Japón-Corea 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 señaló que "a mí me encanta el Barcelona, pero creo que cada cosa a su tiempo. Por supuesto que si algún día deseo ser entrenador, entrenar al mejor equipo del mundo será una ilusión grande".

"Además, siendo un chico de color, que no tenemos muchas oportunidades en este sector, he vivido momentos únicos en este club, conozco la casa y si decido un día hacer carrera en este sector, obvio que mi intención será entrenar al mejor equipo del mundo", sentenció.

El futuro de Vidal en el Barcelona quedaría supeditado a la decisión de quien tome el banco del primer equipo, luego que el domingo el presidente de la tienda catalana anunciara la salida de Quique Setién.