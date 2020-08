Hoy se anuncia el retorno del fútbol profesional

De acuerdo con información de El Mercurio, este mediodía con una actividad en el Estadio Nacional, se anunciará el retorno del fútbol profesional en el país.

Con la presencia del presidnte Sebastián Piñera y con varios capitanes de clubes invitados, se dará a conocer que el 28 de agosto se retomará el torneo.

El regreso sería con los partidos pendientes del certamen: Palestino v. U. de Chile, Colo Colo vs. Santiago Wanderers, UC vs. U. Española, O'Higgins vs. Antofagasta, Coquimbo vs. Audax Italiano y Curicó vs. La Serena. Además se disputará una fecha completa del torneo de Primera B.