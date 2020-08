Joaquín Larrivey: “Para nosotros sería importante jugar en el Nacional”

Joaquín Larrivey, delantero de Universidad de Chile, se refirió este miércoles al tema de la localía para el cuadro azul, luego que el Estadio Nacional quedara con disponibilidad restringida a la hora del regreso del fútbol nacional.

Se mantiene la incógnita sobre si el recinto ñuñoíno podrá ser usado por el elenco colegial al momento del retorno de la actividad. Por lo pronto, el cuadro de Hernán Caputto utilizaría el Nacional solo para duelos clase A, específicamente los clásicos.

Ante esto, el ariete argentino declaró en rueda de prensa que "para nosotros sería importante jugar en el Nacional, pero para nosotros lo más importante es volver a jugar. Después, habrá que adaptarse a las circunstancias y a lo que la ANFP disponga”.

“Hay que entender lo que estamos viviendo, acatar lo que se diga. Evidentemente nos gustaría jugar en el Nacional, y si se puede jugar ahí, mejor. Pero si no, acataremos lo que la ANFP disponga", agregó. Recordar que la dirigencia azul evalúa ocupar el Estadio Santa Laura como localía.

Ante el anuncio del regreso del Campeonato para el 27 de agosto, que será oficializado al mediodía, el ex Cerro Porteño dijo que "provoca alegría, provoca felicidad tener un día en el cual se podrá jugar oficialmente. Estamos entrenando con ese horizonte, y que este cerca, provoca tranquilidad. Si bien no vamos a jugar con público, nos produce felicidad porque nos estuvimos preparando por mucho tiempo".

Por otro lado, el goleador de la ‘U’ en el torneo, con cinco dianas, evitó profundizar sobre el superclásico con Colo Colo que se viene apenas se reinicie el campeonato, con fecha tentativa para el 5 de septiembre.

"Debemos pensar en el primer partido, esa es la mentalidad que debemos tener. Un técnico que me marcó mucho fue Antonio Mohamed y él me dijo que siempre el partido más importante es el próximo, así es que debemos enfocarnos en Palestino y después de eso, pensaremos en Colo Colo. Hoy todos estamos mentalizados en ganar esa final que será ante Palestino", señaló.

Por último, respecto a sancionar con amarilla al capitán del equipo en caso de celebrar con abrazos un gol, Larrivey indicó que "me parece un poco excesivo, porque al final en el festejo no hay mucha consciencia. Todos quienes anotaron goles, incluso siendo amateur, uno no se mide para al festejar. Son circunstancias y hay que cumplir. Sí, me parece excesiva la amarilla, pero el árbitro se irá dando cuenta de lo que se tiene que hacer", sentenció.