Alexis entrenó con el grupo y Conte se guarda su carta para final de hoy

Los periodistas no se lo consultaron y él no lo mencionó, tal vez optando por esconder un recurso extra y jugar con las ganas del confiado Sevilla, su rival de hoy en la final de la Europa League a las 15:00 horas en Alemania. En los 15 minutos que duró la conferencia de ayer del entrenador del Inter de Milán, Antonio Conte, quien estuvo acompañado del portero y capitán Samir Handanovic y del defensa Diego Godín, no recibió ninguna pregunta respecto al estado físico de Alexis Sánchez.

El chileno, sin ninguna mención en la conferencia, al menos se lo vio entrenando a la par de sus compañeros y además risueño, dando a entender que ya dejó atrás las molestias físicas en el biceps de la pierna derecha con que terminó el partido de cuartos de final ante el Bayer Leverkusen, cuando en un pique sintió un dolor inmediato que lo obligó a terminar cojeando en cancha.

Entrenando, participando del rondo donde Conte intentó quitar el balón y escuchando la charla del italiano en el césped. Ahora dependerá de Conte si es que el "Niño Maravilla" suma minutos esta tarde en el Estadio Rhein Energie de Colonia. "Let's Goooooo", escribió Sánchez. "En italiano hombre, mucho éxito niño", le escribió Claudio Bravo. "Vamos amigo", agregó Humberto Suazo.

El DT italiano, por su parte, sabe lo que significa para el Inter quedarse con la corona, 10 después de la última final europea que jugaron. "Como futbolista jugué muchas finales, las gané y las perdí. La gente sólo se acuerda de ti si ganas. Gané una Champions, pero perdí tres finales. La que queda en la historia es la que ganas".

Conte, quien destaca el carácter competitivo que le ha imprimido al equipo, asumió que el Sevilla es un desafío difícil por el pentacampeonato que ostentan. "Tenemos que estar orgullosos por alcanzar una final después de diez años, pero hay que saber que la historia la escribe el ganador. Tenemos que demostrar que merecemos ganar, contra un equipo difícil, con mucha experiencia en esta competición".

En ese sentido, el Inter cuenta con algunas armas a su favor. En los últimos siete duelos apenas ha recibido un gol, mientras que en la ofensiva Lautaro Martínez volvió a anotar y Romelu Lukaku está en su mejor temporada con seis goles en cinco partidos en el torneo y un total de 33 tantos en 50 encuentros esta temporada.

"La palabra miedo no forma parte de mi vocabulario (...) Si hemos llegado hasta aquí es porque tenemos nuestras cartas para jugar e intentaremos jugarlas de la mejor manera. ¿Mi último partido en el Inter? Hoy estoy viviendo este momento", añadió el DT sobre su incierto futuro, pese a que tiene dos años más de contrato.

El Inter, por su parte, jugaría con Handanovic, Bastoni, De Vrij, Godín; D'Ambrosio, Brosovic, Barella, Gagliardini, Young; Martínez y Lukaku. El chileno estará disponible en la banca.

Sevilla, con una duda

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, reconoció que la única duda que mantienen es el estado físico del extremo argentino Lucas Ocampos, la gran figura con 17 goles esta campaña. "Esperemos que mañana (hoy) estén todos preparados", dijo Lopetegui, que también jugó al misterio como Conte.

Lo que sí tiene claro es que "debemos ser un equipo muy completo. El cómo lo vamos a afrontar será fortaleciendo nuestras virtudes".