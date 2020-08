Ex director deportivo del Barça: "Sería un error dejar partir a Arturo Vidal"

10:18 En España afirman que el volante nacional tendrá que buscar club, pues no estaría en los planes del nuevo entrenador.

Ariedo Braida, ex director deportivo del FC Barcelona, se mostró en desacuerdo con la determinación del nuevo entrenador del cuadro blaugrana, Ronald Koeman, de prescindir de los servicios del mediocampista chileno Arturo Vidal.

Pese a que no se ha oficializado la partida del ‘King’, la prensa española afirmó el lunes que el técnico neerlandés le comunicó al formado en Colo Colo que no lo tiene en los planes para la temporada 2020-2021, al igual que Luis Suárez, Ivan Rakitic y Samuel Umtiti.

Ante esto, Braida declaró a La Cuarta que “no me consta que Vidal se deba ir, no lo creo. Además a Ronald Koeman le gustan los jugadores como Arturo Vidal. Tiene mucha garra, mucho talento. A mí me gusta mucho como jugador. Además que le queda un año más de contrato en el Barcelona”.

“Yo creo que todavía puede dar mucho más. Según mi manera de ver las cosas, sería un error dejar partir a Vidal”, agregó el otrora asesor de fichajes del Barça.

Quien también salió al paso de la información de que Vidal no sigue en el cuadro culé fue Josep Maria Fuste, consejero del presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

“Vidal es un futbolista que ha aportado mucho en los últimos partidos. Le da muchas variantes al equipo. Me cuesta creer que pueda marcharse. Son otros los nombres que yo he oído, pero no el del chileno Arturo Vidal”, afirmó.