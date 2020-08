Mati Fernández: “Estoy sin molestias y a disposición del técnico”

Vuelve el fútbol y Matías Fernández también. Así lo anunció el mismo volante quien afirmó que se siente motivado para este retorno del fútbol, luego de la suspensión por el coronavirus. "Las ganas de aportar siempre están, y eso es lo que busco. Si el físico no me lo permite, uno tendrá que tomar consideraciones, pero me siento cada día mejor. Me hizo bien este tiempo sin jugar, y ahora vamos a ver cómo responde el físico, pero el compromiso con la institución está intacta y estoy ilusionado con ser un aporte para el equipo, para mis compañeros y para el club", dijo Fernández en una conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

El anuncio lo hace justo en la previa del duelo de los albos con Santiago Wanderers, que está programado para el sábado a las 13:30. "Se crearon muchas especulaciones, y es normal de mucho tiempo, pero estoy mucho mejor. He estado entrenando con continuidad hace cinco semanas, ahora el punto es ponerme bien físicamente, pero estoy a disposición del entrenador", agregó.

El talentoso de Colo Colo presentó molestias en su rodilla derecha por sobre carga, según los partes médicos entregados por el club. Incluso en algún momento se especuló con una operación. Pero, finalmente, con tratamientos pudo volver a los entrenamientos. "Quiero sentirme bien, cada día me siento mejor y ese es mi foco. Quiero disfrutar, ir mejorando y llegar a los bien partidos, para que al equipo le vaya bien dentro de la cancha", explicó.

El volante de 34 años llegó a Colo Colo el 22 de diciembre del año pasado y desde su arribo ha disputado cinco partidos con la camiseta del Cacique, tres en el torneo local y dos en Copa Chile. Los dos duelos por Copa Libertadores que enfrentó el elenco no los pudo jugar por lesión. "Estoy mucho mejor, con muchas ganas, entrenando de la mejor manera, quizás a todos nos falta, porque no es fácil volver a jugar después de cinco meses, pero lo importante es que está la ilusión de retomar el Campeonato de la mejor manera", expresó.

Por último, Fernández se refirió a las relaciones internas y afirmó que la tempestad alba ya pasó. "Al grupo lo veo bien, más unido que nunca, y todos pensando en que le vaya bien al club, para poder salir de una posición que no es agradable y donde el pueblo colocolino no está acostumbrado a estar", cerró.