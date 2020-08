Ronaldinho está de vuelta: apareció en redes sociales presentando su película

12:35 El ex futbolista estuvo preso en Paraguay por utilizar un pasaporte falso. Ahora está instalando en Brasil y dio a conocer el trailer de "El hombre más feliz del mundo".

Luego de volver a Brasil, tras pasar los últimos meses detenido en Paraguay, Ronaldinho reapareció en redes sociales para agradecer el apoyo recibido y dar a conocer el trailer de su película: “El hombre más feliz del mundo".

A través de Twitter, el ex astro brasileño afirmó que “una etapa difícil llega a su fin, gracias a Dios. No tengo palabras para agradecerles todo el cariño y apoyo que he recibido en los últimos meses, ustedes siempre estarán en mi corazón!!!”.

“Dinho” agregó que la película “cuenta mi historia, gran parte de ella se debe a su apoyo. Espero que les guste y pronto estaré ahí para que lo vean”. A

“¿Mi primer recuerdo? Un balón. El balón es el amor de mi vida. Cuando tengo el balón, el mundo se paraliza. En ese momento no pienso en nada más", señala el campeón del mundo en el adelanto de la cinta.