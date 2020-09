Montillo: "Estamos con ganas de quebrar los siete años sin ganarle a Colo Colo"

Walter Montillo, mediocampista de Universidad de Chile, adelantó este martes lo que será el Superclásico con Colo Colo en el Estadio Nacional, esperando romper una racha negativa de siete años sin vencer al ‘Cacique’.

El último triunfo azul sobre los albos data del 5 de mayo del 2013, donde con un agónico gol de Charles Aránguiz el elenco colegial venció por 3-2 en Ñuñoa.

De cara a un nuevo cruce en el principal recinto deportivo del país, el volante argentino declaró estar bien físicamente y que ve a sus compañeros con todas las ganas de dejar atrás el opaco registro ante un rival herido, que viene de perder por 2-3 en el Monumental ante Santiago Wanderers.

"Me siento pleno, óptimo y veo que los muchachos también, con ganas de quebrar esos siete años de que no se le gana a Colo Colo (…) Asumimos que hace mucho que no le ganamos, obviamente, porque somos parte de la institución, pero no tienen que cargarlo a todos los jugadores que están en este plantel", expresó en rueda de prensa.

"Me siento muy bien y creo que el equipo estará preparado para hacer un gran partido. Eso no significa que será fácil, creo que si jugamos bien y hacemos lo que veníamos entrenando, que en momentos contra Palestino no lo hicimos, tendremos más chances”, añadió.

Continuando con el tema del ‘derbi’ del domingo, el jugador que anotó el pasado fin de semana en el 2-2 ante los ‘árabes’, dijo que "casi siempre en los clásicos tienes un poco menos de espacio que en los otros partidos, están todos mucho más concentrados, estamos preparados para dar ese salto, creo que aparte lo necesitamos, si venimos hablando que queremos pelear un campeonato y estar entre los equipos de arriba, clasificando a las copas, hay que ganr este tipo de partidos, si no, se hace difícil”.

Además, la ‘Ardilla’ no cree que Colo Colo tenga cierta ventaja al contar con jugadores con mayor recorrido en este tipo de partidos. "Acá también tenemos jugadores con experiencia, trataremos de hacer nuestro mejor partido, jugar como sabemos y tratar de ganar. Se respeta mucho la trayectoria de cada uno de los jugadores, pero de este lado también tenemos muchos jugadores con trayectoria y experiencia", apuntó.

La ‘U’ recibirá a los albos desde las 14:00 horas de este domingo en el Estadio Nacional, en duelo por la novena fecha del Campeonato Nacional 2020. Este partido encuentra a los azules en el cuarto lugar con 15 puntos y al ‘Cacique’ en el decimotercer puesto con siete unidades.