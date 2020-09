Fabián Orellana y su arribo al Valladolid: "La idea era seguir en España"

El delantero nacional Fabián Orellana se refirió a su arribo al Real Valladolid de cara a la temporada 2020-2021, desde el Eibar, asegurando sentirse “muy a gusto” en España.

Consultado por su llegada al equipo pucelano, que preside el ex astro brasileño Ronaldo, el formado en Audax Italiano indicó que "la idea era seguir en España, donde me encuentro muy a gusto y donde confío en continuar varios años más y por eso me vine a Valladolid”.

Incluso, el ‘Histórico’ aseguró estar dispuesto a jugar donde el técnico le señale. "Me da igual. Donde decida el entrenador voy a jugar y a intentar hacerlo bien. Físicamente me encuentro muy bien", dijo.

El Valladolid será su sexto club en la liga española tras pasar por Xerez, Granada, Celta, Valencia y Eibar, equipo que abandonó a comienzos de julio tras sumar 17 goles y 14 asistencias en 81 partidos.

Por otro lado, el ‘Histórico’ valoró la fuerte presencia chilena en la liga española, con Claudio Bravo y Manuel Pellegrini en el Real Betis, como también Arturo Vidal en el FC Barcelona.

"Es lindo ver jugar a chilenos en la liga española, porque eso quiere decir que lo hacemos bien, y cuanto más lleguen, mejor”, aseguró.

Por último, Orellana se dio el tiempo de anticipar lo que será este domingo el Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo, válido por la novena fecha del Campeonato Nacional 2020.

"Llegan en un momento complicado, después del confinamiento, ya que ambos llegan con poco fútbol. Vamos a dar empate, pero ojalá haya goles y la gente disfrute”, sentenció.