Herrera: "Si la ‘U’ le gana a Colo Colo, todos seremos un poquito más felices"

El domingo se juega el Superclásico y Johnny Herrera reconoció que seguirá el duelo como hincha y puso sus fichas en el club que lo vio crecer.

el arquero dijo que "no nos fue bien en los últimos años en los clásicos, producto de muchas decisiones que se tomaron en el club”.

No obstante, el oriundo de Angol aclaró que "pero también están los campeonatos que estando ahí le ganamos, le quitamos un pentacampeonato a Colo Colo, ganando una final de Copa Chile y atajando yo, y goleándolos”.

Por último, sacó a relucir su amor por el club. “ahora miro más los partidos como hincha que como futbolista. No podría analizar como llega Colo Colo o la ‘U’, pero prácticamente el noventa y nueve por ciento de mi entorno es de la ‘U’, y si ellos ganan a Colo Colo, todos seremos un poquito más felices”.

Por otro lado, el arquero ‘ruletero’ se refirió a los dichos de Cristian Aubert, presidente de Azul Azul, quien señaló que “siempre he dicho que Herrera tiene que terminar su carrera con la ‘U’”.

"Estoy disfrutando el fútbol en Everton, y como familia estamos felices. Cristian me conoce hace mucho tiempo, gestó mi regreso desde Audax y las palabras son un reconocimiento a lo que he hecho en la ‘U’, y quiero respetar el contrato con Everton ¿Quién sabe en el futuro? Pero de momento no se me pasa la cabeza volver a Santiago", sentenció.