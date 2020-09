Milad sobre relación de Bravo y Vidal: "No son grandes amigos como antes, pero son compañeros"

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a lo que será el arranque para la selección nacional de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2020, donde en octubre se medirá a Uruguay y Colombia.

El máximo dirigente del fútbol chileno se mostró confiado en un buen inicio para la ‘Roja’, que deberá visitar el 8 de octubre Montevideo para medirse a los ‘Celestes’ y luego recibir el 13 a los ‘ cafeteros’ en el Estadio Nacional.

"Al igual que nosotros ninguno de nuestros rivales directos ha podido entrenar, pero nuestros seleccionados están participando y van a llegar con un nivel bastante alto. Hay que hacer una reflexión directo a esto. Esto porque los jugadores de Uruguay y Colombia, nuestros próximos rivales en Clasificatorias, juegan en Europa. En eso estamos al debe", expresó Milad en diálogo con La Cuarta.

Además, el ex intendente de la Región del Maule habló del conflicto entre Arturo Vidal y Claudio Bravo, que surgió en octubre de 2017 luego de no poder clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Lo de Vidal y Bravo es personal. No son grandes amigos como antes, pero son compañeros bajo un mismo objetivo que es sacar adelante las Clasificatorias. Se necesita que todos trabajen bajo el mismo alero”.

"Me impactó porque se llevó a cosas extrafutbolísticas lo que era futbolístico, me llamó la atención. Las cosas en la cancha deben quedar en la cancha, no llevarlo al camarín. El bien común es sacar adelante la selección, lograr éxitos. Me dolió mucho como hincha de la Roja en ese momento, pero esto se arregla con buena disposición y sentido común", añadió.

Para terminar, el otrora presidente de Curicó Unido se refirió al delicado escenario económico de la ANFP en plena pandemia de coronavirus.

"Hemos tenido problemas de sponsors que no han pagado y esperamos llegar a un acuerdo, porque lo teníamos considerado. ¿Alternativas? A través de la FIFA, podemos pedir un préstamo de 5 millones de dólares, sin intereses, lo que es bastante atractivo", sentenció.