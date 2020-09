Esteban Paredes: "Estoy feliz de volver a marcar en un clásico a los 40 años"

Esteban Paredes, delantero y capitán de Colo Colo, exteriorizó sus sensaciones por marcar el domingo en el Superclásico número 187, específicamente la apertura de la cuenta en el 1-1 en el Estadio Nacional.

Cuando el partido era parejo en el trámite se rompió el cero en Ñuñoa y fue a favor del ‘Cacique’. A los 12 minutos, Pablo Mouche se fue en velocidad por la izquierda y cedió para el ‘Tanque’, quien dentro del área definió con un remate rasante con el borde interno.

“Estoy feliz y orgulloso de volver a marcar en un clásico a los 40 años, porque a esta edad no es fácil, tienes que mantenerte de buena forma”, indicó el ‘7’ del elenco popular a Las Últimas Noticias.

“Igual no se ganó, pero hay una felicidad mía porque llego así a esta edad, jugando un clásico, que no es menor. Uno siempre quiere que el equipo gane y ande bien”, añadió.

En cuanto a la recuperación que debe realizar a sus 40 años para mantenerse en forma y seguir rindiendo en alto nivel, el goleador histórico del fútbol chileno reveló que “es difícil, porque no te recuperas ni en un día ni en dos. Recién al tercer día estoy recuperado y con ganas de entrenar. Antes, cuando tenía 20 o 25 años, jugaba un partido y al otro día podía entrenar de la misma forma. Ahora tengo que cuidar la alimentación que es fundamental, mucha agua”.

"Yo he sido un tipo que a lo largo de mi carrera siempre me ha gustado entrenar y trato de perderme los menos entrenamientos posibles, porque eso me ha llevado a los 40 años aguantar 70 minutos en cancha", sentenció.