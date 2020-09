Leyenda del Arsenal critica a Alexis por sus dichos sobre su arribo al United

Ray Parlour, ex volante y leyenda del Arsenal de Inglaterra, se lanzó en picada contra el delantero chileno Alexis Sánchez, luego que el hoy jugador del Inter de Mián señalara que desde el primer día se sintió incómodo en el Manchester United.

Incluso, el tocopillano señaló sin pelos en la lengua que “me quise ir después del primer entrenamiento” con los ‘Diablos Rojos’.

Ante esto, Parlour declaró a talkSPORT que “no puedo creer que quieras dejar un club después de una sesión de entrenamiento. ¿Cómo es esto? Tienes que darte una oportunidad. Es un nuevo entorno y una forma de entrenar diferente a la del Arsenal”.

“No todo debería reducirse a los salarios, pero él ganaba 560,000 libras a la semana y quería irse de inmediato. Tienes que trabajar duro. ¿Cómo puedes decir un jugador, cuando llegas a un club, que te quieres ir al día siguiente?”, agregó el jugador de los ‘Gunners’ de 1992 a 2004.

Continuando con su crítica al ‘Niño Maravilla’, el apodado ‘el Pelé de Romford’ señaló que “eso no está bien. Esa mentalidad no debería ser de un futbolista. Debería decir ‘es el Manchester United, uno de los clubes más grandes del mundo, y tengo que luchar por mi puesto y asegurarme de rendir como lo hice en el Arsenal’. Puede que sea un estilo de fútbol diferente, puede que no le convenga, pero tienes que intentar conquistar a los aficionados, a los jugadores, a todos. Y eso es lo que no hizo”.

En la actualidad, Alexis Sánchez forma parte del Inter de Milán, club al que arribó a préstamo justamente desde el Manchester United. A comienzos de agosto, el cuadro italiano logró comprar el pase del ariete de 31 años.