Samuel Eto'o valoró la continuidad de Messi en el Barça y elogió a Pellegrini

El ex jugador del FC Barcelona Samuel Eto'o aseguró estar "muy contento" de poder seguir viendo a Lionel Messi, al que ha calificado de su "hijo", en el club blaugrana y verle luchar por recuperar el título local perdido el año pasado.

Incluso, el ex delantero camerunés se dio el tiempo de destacar la presencia en el Real Betis del director técnico chileno Manuel Pellegrini, a quien calificó como "un entrenador de primer nivel".

En la presentación de la nueva temporada de la liga española, el otrora ariete del cuadro culé dijo que "estoy muy contento de que mi 'hijo' Messi se haya quedado. Pero el Barça, más allá de Messi, necesita ocho jugadores con el estilo del Barcelona, con tiki-taka, y no tener jugadores de 'box to box'", argumentó el ex delantero en la presentación de la nueva temporada de la liga española.

Una competición que desea ver de nuevo blaugrana después de que el Real Madrid se proclamara campeón de la última edición. "Voy a hablar de próximo campeón, que va a ser el Barça", se sinceró dando su pronóstico.

"Más que todo, quiero que el equipo de mi corazón, el Mallorca, vuelva a la máxima categoría. También voy a mirar mucho al Real Betis, con un entrenador (Pellegrini) de primer nivel que vuelve a la mejor liga del mundo", comentó sobre cómo ve la temporada.