Matías Dituro: “Hubo sondeos desde Brasil, pero estoy muy feliz en la UC"

Matías Dituro, arquero de Universidad Católica, admitió haber contado con ofertas del exterior para continuar su carrera, pero terminó rechazándolas al sentirse feliz y cómodo en el cuadro cruzado, bicampeón del balompié nacional.

Consultado por si había surgido interés en sus servicios, luego de sumar buenas campañas con el elenco de la franja, el golero declaró a DirecTV Sports que “sé por mi representante que hubo sondeos de Brasil, pero a mí no me llamaron. No hubo nada concreto. No era el momento, yo estoy muy feliz acá”.

Por otro lado, el guardameta argentino se refirió a las chances de la UC para pasar de ronda en la Copa Libertadores 2020, luego de un opaco arranque con dos derrotas en la fase de grupos.

“Debemos ganar los dos partidos en casa en Copa Libertadores y buscar resultados de visita. Nuestra aspiración es avanzar a la siguiente fase. No arrancamos de la forma que queríamos, pero tenemos una oportunidad”, indicó. Recordar que el cuadro precordillerano cayó con Inter en Porto Alegre y con América de Cali en San Carlos.

Respecto a la posibilidad de conseguir el tricampeonato local, Dituro indicó que “falta mucho campeonato. Somos conscientes que debemos adaptarnos a la seguidilla de partidos, sostener una idea. Muchos equipos pelearán el título. Queremos estar arriba, coronar el objetivo que tenemos”.

Por último, en cuanto al duelo con Huachipato de mitad de semana, el arquero de 33 años dijo que “tenemos un plantel amplio, donde todos están capacitados para jugar. El partido ante Huachipato será muy complicado. Jugar a las 11 es diferente. La alimentación es muy importante”.