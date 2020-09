Ministra Zalaquett a barras bravas: “Si tenemos un deportista que violenta a una mujer ¿qué dicen las barras? Espero que no sean condescendientes”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, criticó duramente al club Colo Colo por la situación del jugador Leo Valencia, quien ha sido denunciado por su ex pareja por VIF y pensión alimenticia y que –según se pronunció ayer el club- esperarán la sentencia de tribunales antes de referirse al caso. “Lo que tengo entendido es que este hombre ha tenido denuncias de agresiones por parte de su pareja y que este señor tampoco paga su pensión alimenticia, o sea, nohay mucho que esperar, esos son los antecedentes que tenemos. Aquí en nuestro país nos estamos acostumbrando a funarnos de todo, yo hago un llamado a las barras bravas. A ver, si tenemos un deportista que violenta a una mujer ¿qué dicen las barras? Yo espero que no sean condescendiente con personas que tienen actos de violencia contra las mujeres, honestamente, yo creo que aquí no podemos tener doble discurso en el país”, dijo enRadio Universo.

“Cada organización se debe hacer responsable de sus decisiones, insisto, el llamado que hago como ministra de la Mujer y que hoy tengo la oportunidad y soy tremendamente agradecida de liderar una cartera donde representó a miles de mujeres y me doy el tiempo de conversar con mujeres de Arica a Punta Arenas, con mujeres que han sido víctimas, que todavía no han denunciado y las estamos ayudando a que se animen a denunciar, tenemos que erradicar la violencia de todo tipo, la violencia económica que -entre paréntesis- cuando no pagas la pensión alimenticia, es un tipo de violencia, además que le estás faltando a tus hijos”, agregó.

“El llamado que estoy haciendo es que, la verdad, creo que también cuando voy a ver un espectáculo deportivo que es tan importante ojalá no avalemos que en la cancha corran hombres con antecedentes como los que tendría en este caso él, no nos hace bien como sociedad”.

Se le planteó que las funas también han sido un tema relevante en el debate, ante lo cual respondió: “en general nadie debe fundarse a nadie, pero sí el llamado que hago es a que no avalemos, los cambios culturales se generan así, las sociedades ¿avalamos conductas o no avalamos conductas?”.

Consultada por la propuesta de las senadoras Marcela Sabat y Ximena Rincón para impedir que los clubes de fútbol contraten a jugadores con denuncias de VIF y deudas por pensión alimenticia, dijo: “Es un tema bien relevante, (y no sólo) los jugadores de fútbol, cualquier organización y de cualquier índole. Creo que cuando hablamos de impulsar y acelerar ese cambio cultural va por tomar decisiones como esas”, “En las corporaciones internacionales, cuando contratan a un hombre, les interesa los antecedentes de este tipo, a una empresa grande internacional no le es indiferente que esa persona que va a contratar no pague pensiones o tenga problemas de juicios de familia, yo creo que hacia allá tenemos que avanzar en Chile. En este caso un jugador de fútbol es un referente para la juventud, para las nuevas generaciones de deportistas entonces es lamentable que persona que es referente, seguida por muchos jóvenes, nos encontremos con que es a la vez un hombre agresor y que no paga pensiones”.

“Yo lo que he hecho es un llamado y lo seguiré haciendo, a las instituciones deportivas, a las empresas privadas, a las organizaciones, que de una vez por todas nos comprometamos. No podemos seguir declarando que no queremos más violencia contra la mujer, que nos importa, y hacemos la vista hacia un lado en las organizaciones para contratar personas que tienen estos antecedentes”.

“En Chile nos hemos vuelto un país en que creemos que todo se soluciona con una ley. Las leyes son importantes, yo fui parlamentaria pero no todo pasa por leyes, también pasa por cambios culturales, por voluntades de quienes dirigen las organizaciones, no sé si sea necesario una ley y también esas leyes tienen que conversar con otras leyes, porque indudablemente existe la presunción (de inocencia), pero hay señales que son potentes, personalmente no avalo que tengamos a un referente deportivo con esos antecedentes que hoy son públicos”.