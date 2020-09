Christian Bravo y duelo ante Colo Colo: “Paredes es el más peligroso”

Christian Bravo, delantero chileno de Peñarol de Uruguay, se refirió a lo que será mañana martes (19:15 horas), el duelo contra Colo Colo por Copa Libertadores.

En conversación con La Tercera, Bravo afirmó sobre el partido con los “albos” que “llegamos bien. El técnico que llegó nos ha ayudado bastante y bueno, es partido de Copa Libertadores, sabemos el peso que conlleva. Tenemos muchas ganas de que llegue la hora del partido”.

Sobre el mal presente del “cacique” en el ámbito Local, el extremo aseguró que “es un partido de Copa Libertadores. Como venga, son los equipos que están en Libertadores y hay que respetarlos de cierto modo”.

El ex Universidad de Chile y Universidad Católica recalcó que “es un partido aparte, creo que va a ser parejo y vamos convencidos de que podemos traernos los tres puntos para Uruguay”.

Pese a lo anterior, Bravo reconoció que “uno no puede confiarse nunca y menos en un partido de Copa Libertadores. Por algo cada equipo llegó a clasificarse a tal copa. Hay que respetar al rival y siempre mantener una altura de mira. Pienso que nosotros haciendo nuestro trabajo nos puede ir bien”.

Consultado por el jugador más peligroso del equipo chileno, el delantero sentenció que “eso está claro. Para mí, Paredes es el más peligroso. Por algo es el goleador histórico y bueno, a su edad no pareciera que la tiene. No parece de 40. Siempre digo que es un ejemplo, esperemos que no nos haga ningún gol”.