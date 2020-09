Con 5 cambios y sin Valencia, los albos intentarán salir de su crisis

No hubo ayer la usual conferencia de prensa de Gualberto Jara previo a un partido de Colo Colo. De hecho, ni siquiera habló un jugador. Así es el ambiente en la interna de los albos previo al encuentro de hoy ante Peñarol a las 19:15 horas por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Aunque todos los integrantes de ese grupo tienen tres puntos, la situación particular del Cacique obliga a un triunfo si es que no quieren olvidarse de pelear por un lugar en los octavos de final.

A eso se suman las recientes declaraciones de Esteban Paredes en "El Mercurio", quien confirmó que sí hubo problemas internos entre los propios jugadores después del conflicto con la dirigencia por el tema de los sueldos.

"Nunca esperamos llegar a estas instancias que nos hizo pelearnos con la dirigencia primero y después hubo peleas internas que no había visto en los 10 años que llevo en el club. Nunca habíamos llegado a tener discusiones así entre compañeros", reveló.

Respecto al equipo, Gualberto Jara tiene cinco cambios pensados considerando la oncena que inició ante Unión La Calera. Así, jugaría Brayan Cortés por Miguel Pinto en el arco; Felipe Campos, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde y Óscar Opazo como lateral zurdo en reemplazo de Ronald de La Fuente; en el medio volverá Carlos Carmona, jugando con César Fuentes y Gabriel Suazo. En punta se mantendrá Marcos Bolados, y volverán Pablo Mouche y Esteban Paredes, ausente en los últimos dos encuentros.

No estará Leonardo Valencia, cuestionado por su situación judicial con su expareja Valeria Pérez. De la globalidad del tema el "7", dijo que "me tiene muy mal el tema de la violencia hacia la mujer. Es muy duro, potente. Como capitán y como persona estoy totalmente en contra".

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, participó de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, donde volvió a reiterar la postura del club sobre la situación del "10": "En Colo Colo estamos contra la violencia contra la Mujer, pero debemos esperar a que la justicia falle (...) debemos respetar la presunción de inocencia".