Carlos Heller: "No me da confianza vender la U a alguien que no conozco"

Teme que sean representantes y tiene hasta el viernes para adoptar una decisión.

El empresario Carlos Heller, máximo accionista de Azul Azul, la concesionaria que administra al club Universidad de Chile, se refirió en declaraciones a La Tercera, a la venta que pretende realizar de su participación en la sociedad.

Heller, no conoce a los oferentes y teme entregar el club a representantes. Dijo a la publicación que "no voy a vender si no conozco al comprador. No me da confianza vender la U a alguien que no conozco".

El empresario, dijo además que tiene hasta el viernes para tomar una decisión, sobre la oferta que le fue realizada mediante un banco, para que se desprenda del 63,07% de las acciones que posee de Azul Azul.