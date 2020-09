Gonzalo Espinoza: "Va a ser una final y queremos ir por esos tres puntos"

Gonzalo Espinoza, mediocampista de Universidad de Chile, adelantó lo que será este domingo la dura visita azul a Unión Española y apuntó que el plantel está con “ansias” de ganar los próximos encuentros, incluido el clásico con el líder Universidad Católica.

Consultado por el cruce con el cuadro hispano, que se ubica quinto y de vencer a la ‘U’ lo pasará en la tabla, el ‘Bulldog’ indicó en diálogo con el sitio oficial del club que “será un partido muy difícil, es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien después de la pandemia y están jugando a un nivel futbolístico bastante bueno".

"Trataremos de controlar sus virtudes y poder explotar de la mejor manera las nuestras. Va a ser una final y queremos ir por esos tres puntos para seguir arriba en la tabla y cerca de Universidad Católica”, agregó.

El volante de quite de 30 años se declaró además confiado en lo que pueda ser la escuadra de Hernán Caputto, ya que "veo al equipo con muchas ganas (…) En la vuelta veo que el compromiso está y las ansias de ganar los próximos encuentros”.

En el plano personal, el oriundo de Constitución señaló que “me he sentido súper bien, he tratado de hacer lo que me pide el técnico, de poder ayudar a mis compañeros en lo más posible. He tratado de trabajar de buena manera para ganarme un lugar. Siempre trabajo para ser titular”.

Universidad de Chile se enfrentará a los pupilos de Ronald Fuentes a las 16:00 horas de este domingo 27 de septiembre en el Estadio Santa Laura. Tras ello, el 4 de octubre, el elenco colegial visitará a la UC en San Carlos de Apoquindo.